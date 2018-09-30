التعاون الدولي: استراتيجية لتمكين الشباب والمرأة ببرامج ريادة الأعمال

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن هناك استراتيجية لتمكين المرأة والشباب ببرنامج للشراكة في بيئة الأعمال، وتحقيق تلك الإجراءات من خلال إنشاء ووحدة خاصة للاستفسارات المتعلقة بالمرأة وطلبات المشاريع الاستثمارية الشركات الناشئة.





وكشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه أن الوزارة تعمل التعاون مع شركاء التنمية لتوفير صناديق تنموية لتعزيز الخدمات المالية للشركات الناشئة الجديدة والصغيرة بغرض توفير فرص العمل وتعزيز الخدات الصحية و توسيع نطاق التعليم الابتدائي و العالي و توفير فرص متكافئة للمرأة في المناطق الأكثر احتياجا.





وذكر التقرير أن تمكين الشباب هو العامل الرئيس في برنامج ريادة الأعمال و توفير التمويل و التدريب و الاستشارات الاستثمارية الخاصة بالمشروعات والدعم القانوني لتشجيعهم على بدء أعمالهم ومشروعاتهم .



