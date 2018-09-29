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خبير: الدولة تستهدف توصيل الغاز لـ 85% من المنازل بحلول 2022.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:24 م
جمال القليوبي
جمال القليوبي
هاني حسين
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن المواطن هو المستفيد الأول من قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.

وأضاف "القليوبي" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القيادة السياسية تستهدف إيصال الغاز الطبيعي إلى كافة المنازل على مستوى الجمهورية، مع تذليل كافة العقبات لتركيب وصلات الغاز الطبيعي للمواطنين.

وتابع:" الدولة تستهدف إيصال الغاز إلى 85% من كافة المنازل على مستوى الجمهورية بحلول عام 2022، مع تواجد أنبوبة البوتاجاز في حالات الطوارئ والمناطق النائية فقط".

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