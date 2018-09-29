نصائح للوقاية من آلام والتهابات القدمين

نشر موقع "هيلث" الأمريكي تقريرا له عن مجموعة من العادات التي يجب الحرص على القيام بها للوقاية من مخاطر الإصابة بالتهابات القدمين، والتي يأتي على رأسها الحرص على تناول الأطعمة ذات فيتامين "د"، وكذلك تناول الأسماك التي تحتوي على المواد المضادة للأكسدة مثل سمك السلمون.



وبحسب ما جاء في الموقع، فإن هناك مجموعة من العلاجات المنزلية التي تساعد في التصدى لالتهابات القدمين، بدون حاجة إلى استخدام العقاقير الطبية، وتتمثل أهم تلك العلاجات في وضع كمادات الشاي الأخضر على القدمين لمدة ربع ساعة يوميا.



وبحسب ما جاء في الموقع، فإن وضع قليل من ماء الكركم على القدمين يقلل من الالتهابات بصورة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فإن وضع قليل من كمادات الماء الفاتر بالملح يساعد في التصدي لمشكلة التهابات القدمين أيضا.

