تزور قبر زوجها..هل يجوز أن تتحدث معه بصوت مسموع

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سيدة تقول" أزور قبر زوجي هل يجوز أن تتحدث معه بصوت مسموع" .



أجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الموضوع نفسي، والميت يسمع ويدرك لكن يجب ألا يكون هناك من يخالف الشرع سواء الصراخ أو العويل، وتدعو له بالمغفرة وبالرحمة.



وتابع": يأمر بالسلام على أهل القبور‏.‏ ويقول‏:‏ ‏‏قولوا‏:‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقـون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجـرهم، ولا تفتنا بعـدهم، واغفـر لنا ولهم‏.

