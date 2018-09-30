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أخبار البلد

قداسة البابا: الكنيسة هي صمام الأمان في الحرب الروحية ضد الشيطان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
مايكل سمير
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءً مع شباب كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين بمدينة بيلفيل، ولاية نيوچيرسي، وأجرى معهم حديثًا مطولًا أجاب خلاله على العديد من أسئلتهم.

وجاء السؤال كيف نواجه الشيطان؟

وأجاب البابا تواضروس : "طول ما أنت ماسك في ربنا الشيطان هيخوفك لكن مش هيوقعك، كنيستنا فيها صلوات وشمامسة لكن لو بعدت هتقع، واحنا بنبني الكنائس علشان الكنيسة هي صمام الامان لشخصك وهي اللي تحفظك، تخيل لو مفيش كنيسة قبطية كنتوا هتبقوا فين؟ الكنيسة هي التي تحفظ وتأمن شخصيتك، ويابخت الشاب والشابه اللي ماسكين في الكنيسة، تربيتنا جوة الكنيسة هي اللي جعلتنا سعداء.

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