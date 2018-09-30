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أخبار البلد

البابا تواضروس: الإنسان يولد مسيرا ثم يخير باقي حياته

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
مايكل سمير
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاء مع شباب كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين بمدينة بيلفيل، ولاية نيوچيرسي، وأجرى معهم حديثًا مطولًا أجاب خلاله على العديد من أسئلتهم.

وجاء أحد الأسئلة التى وجهت إلى قداسته: "إذا كان الله يعلم نهاية الأشرار فلماذا خلقهم؟".

وأجاب قداسة البابا: "الله يعلمها ولكنك تعلمها يوم بعد يوم، الإنسان يكون مسيرًا ساعة الولادة وساعة الوفاة، أما الخط الواصل بين الاثنين فأنت مخير فيه. الله يعطي فرصة الحياة ممكن واحد يستخدمها للخير وممكن يستخدمها للشر. الله يصبر كما في مثل الحنطة والزوان (دعهما ينميان معا) الله يعطي الفرصة لكل إنسان وهو يقرر".

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