ريجيم سحرى لإنقاص الوزن خلال 7 أيام فقط

هل تعانى من الوزن الزائد وتراكم الدهون فى منطقة البطن والأرداف وتريدين رجيم سريع لإنقاص الوزن وبأقل مجهود إليك رجيم غذائى ا يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف عبر "صدى البلد" ويمكنك إتباع الرجيم لمدة أسبوع وستدهشين بالنتيجة
الإفطار : شريحتان جبن قريش + 1 توست سن
وجبة خفيفة:
ثمرة برتقال
الغداء:
شريحة من اللحم أو الدجاج أو السمك – طبق شوربة خضار أو خضار سوتيه
وجبة خفيفة:
كوب من القرفة والجنزبيل
العشاء ..
بيضة مسلوقة
بعد العشاء ..
كوب من الجنزبيل
الإفطار : شريحتان جبن قريش + 1 توست سن
وجبة خفيفة:
ثمرة برتقال
الغداء:
شريحة من اللحم أو الدجاج أو السمك – طبق شوربة خضار أو خضار سوتيه
وجبة خفيفة:
كوب من القرفة والجنزبيل
العشاء ..
بيضة مسلوقة
بعد العشاء ..
كوب من الجنزبيل