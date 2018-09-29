ريجيم سحرى لإنقاص الوزن خلال 7 أيام فقط

هل تعانى من الوزن الزائد وتراكم الدهون فى منطقة البطن والأرداف وتريدين رجيم سريع لإنقاص الوزن وبأقل مجهود إليك رجيم غذائى ا يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف عبر "صدى البلد" ويمكنك إتباع الرجيم لمدة أسبوع وستدهشين بالنتيجة



الإفطار : شريحتان جبن قريش + 1 توست سن



وجبة خفيفة:



ثمرة برتقال



الغداء:



شريحة من اللحم أو الدجاج أو السمك – طبق شوربة خضار أو خضار سوتيه



وجبة خفيفة:



كوب من القرفة والجنزبيل



العشاء ..



بيضة مسلوقة



بعد العشاء ..



كوب من الجنزبيل