ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ريجيم سحرى لإنقاص الوزن خلال 7 أيام فقط

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى من الوزن الزائد وتراكم الدهون فى منطقة البطن والأرداف وتريدين رجيم سريع لإنقاص الوزن وبأقل مجهود إليك رجيم غذائى ا يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف عبر "صدى البلد" ويمكنك إتباع الرجيم لمدة أسبوع وستدهشين بالنتيجة

الإفطار : شريحتان جبن قريش + 1 توست سن

وجبة خفيفة:

ثمرة برتقال

الغداء:

شريحة من اللحم أو الدجاج أو السمك – طبق شوربة خضار أو خضار سوتيه

وجبة خفيفة:

كوب من القرفة والجنزبيل

العشاء ..

بيضة مسلوقة

بعد العشاء ..

كوب من الجنزبيل

ترشيحاتنا

وصول جثمان الصحفية هند موسى لمستشفى السويس العام

الخوف يجتاح العراق بعد اغتيال تارا فارس فى هجوم مسلح ببغداد .. فيديو

الأرصاد تعلن موعد تحسن وانخفاض درجات الحرارة .. فيديو

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

شاهد .. عروس تطلق النار من مسدس يوم زفافها

نجم برشلونة يحذر : لا يمكن الاعتماد على ميسي لفعل كل شيء

خبير يطالب مستخدمي فيسبوك بحذف صورهم وتغيير كلمة السر

الأولمبية تخطر اتحاد الكرة ببطلان الجمعية العمومية والانتخابات التكميلية

الأهلي: طوابير التصويت على اللائحة كانت ممتدة حتى كوبري قصر النيل .. فيديو

الجبير يكشف تفاصيل محاولة قطر اغتيال ولي العهد السعودي.. فيديو

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

أتيليه أون لاين.. ملاذ طلبة الجامعات للهروب من ارتفاع أسعار الملابس

فيديو

الملا: طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب في البحر الأحمر قبل نهاية العام..فيديو
السكة الحديد: وقف العامل 6 أشهر حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة..فيديو
توفير 1.5 مليار دولار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز
البترول: 80 اتفاقية منذ تولي السيسي الرئاسة.. والنتيجة اكتفاء ذاتي من الغاز
وزير البترول: مصر تعتمد على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟