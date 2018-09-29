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حوادث

السيطرة على حريق بمصنع ملابس بالمنوفية دون إصابات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:41 م
حريق - ارشيفيه
حريق - ارشيفيه
مروة فاضل
تمكنت قوات الدفاع المدنى والاطفاء بمحافظة المنوفية من السيطرة على مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات دون اصابات بشرية.

تلقي اللواء سمير ابو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بمصنع ميجاتكس استيل بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات والمقام على مساحة 133 الف متر.

وبانتقال 3 سيارات إطفاء تم السيطرة على الحريق الذى نشب علي مساحة 300 متر بمخلفات نسيج خلف خطوط الانتاج، وتبين احتراق بعض المخلفات دون إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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