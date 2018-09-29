مجدي البدوي: حل مؤقت لطلاب الجامعة العمالية لاستكمال دراسة البكالوريوس

قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إن اليوم تم عقد بروتوكول بين صندوق تدريب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال مصر لتطوير ودعم عملية التثقيف بين الطرفين.



وأكد البدوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين اتحاد العمال والقوى العاملة أصابتها شيء من البرودة في الفترة السابقة، مضيفا أنه يجب إرجاع التعاون بين الجهتين لتطوير العمل النقابي.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أن وزير القوي العاملة خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وتم إصدار قرارًا بالموافقة من وزير التعليم العالي على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني سنتين من الجامعة العمالية شبعتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية.



وأضاف البدوي، أن القرار يفيد الطلاب الحاصلين علي الدبلوم المهني بالجامعة العمالية وراغبين في تكملة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك في أي جامعة أخرى مؤهلة، مضيفا أن ذلك حل مؤقت لإنقاذ الطلاب.

