السيطرة على حريق بمدرسة مهجورة بالمنوفية

تمكنت قوات الدفاع المدني والاطفاء بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق، بمدرسة مهجورة بمدينة شبين الكوم، دون وقوع اصابات.



تلقي اللواء سمير ابو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بمدرسة المنتزه المهجورة بمدينة شبين الكوم.



وبانتقال سيارات الاطفاء تم السيطرة علي الحريق الذى نشب اعلي سطح المدرسة في مخلفات، دون اصابات بشرية او تلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

