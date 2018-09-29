خبير: مصر تسعى لاقتحام السوقين الأفريقية والعالمية في مجال البتروكيماويات

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الدولة المصرية تسعى إلى الدخول بقوة في سوق البتروكيماويات، خاصة عقب اكتفائها ذاتيا من الغاز، لافتا إلى أنه هناك 86 صناعة تابعة للبتروكيماويات.





وأضاف "القليوبي" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر عازمة على الدخول في السوقين الأفريقية والعالمية بقوة في مجال البتروكيماويات، وتستهدف مضاعفة حجم ما تنتجه الدولة المصرية من البتروكيماويات.



