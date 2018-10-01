ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ياسارق روحي بالقوة.. قصيدة جديدة لشاعرة العامية دعاء النمر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:04 ص
صدى البلد
أصدرت دعاء النمر، شاعرة العامية، قصيدة جديدة بعنوان "مافيش داعي"، وتعد "دعاء" مؤلفة غنائية معتمدة في الإذاعة والتلفزيون وصدر لها من قبل ديوان أحزان بلقيس، وهي مؤسس صالون روح الشعر قامت بتقديم وتنظيم العديد من المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية قامت بالمشاركة في مهرجان إحياء التراث الشعبي بتونس العام الماضي ومهرجان خيمة علي بن غذاهم للشعر بسبيطلة تونس ومهرجان القيروان للشاعرات الشعبيات هذا العام، وحصلت على دورات تدريبية في التميز المؤسسي والحكومي من دبي الشركة الأوروبية هذا العام.

وتقول القصيدة :
ومستني قلوب تخلق
ضلوع تانية تفكر فيك
قلوب لو قادرة تخضعلك
كانت مالت عشان ترضيك
يمين الله يسارق روحي بالقوة
مانيش حساك
مافيش بكرة و لابعده
هايبدأ بيك
مافيش يمكن ولا جايز
انا احساسي لو عايز
مكنش استني ترسمله شباك ووعود
ده شيء لوربنا رايده يكون موجود
يا أكون موجود
ومش حابة اكون جواه
سلام الله علي السكة اللي ربطاني
وحبساني وحرماني من الاحلام
دي عشرة كام عشان ابقى
في طوع معاليك
وارمي الماضي والحاضر في حضن ايديك
كتير قلنا مافيش فايدة
كتير جربت نتقابل في سكة حلم
وانا للعلم
مش عايزاها دي السكة
مافيش ولاسحر ولا اعمال يغير حال
ومهما اتغير المظهر
عشان يظهر ماأمن ليك
لكن جواه شعور تاني
شعور أمن بإن الجنة لو وياك
تكون غابة وايدك انت حرساها
مافيش وردة هاتزرعها مابين صبار
وترضى بأرض رفضاها

ترشيحاتنا

بسبب شرائها أسلحة روسية.. أمريكا تضع الجزائر على القائمة السوداء

مختار مختار يتحدث عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف ويحذر من أمر وحيد.. فيديو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو

صفوت عبد الحليم يتصدر تويتر بعد رحيله

وائل رياض: لم أفكر في الانتقام من الأهلي.. فيديو

احمى نفسك من السكر بهذه الأعشاب

بريطانيا تتوعد روسيا حال ترويع المواطنين

وزير التعليم: قناة الجزيرة تسخر من كتب النظام الجديد لتهين مصر

وصفة بجنيهين للتخلص من اسمرار الكوعين والركبتين

من يطفئ نار أسعار الليالي الفندقية.. خبراء: تدني القيمة السعرية أفرز خدمات سياحية دون المستوى ..ومطالب بوضع سياسة واضحة تحمي الفنادق

رحل في صمت.. صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير.. حصل على 50 جنيها بسبب إنذار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟