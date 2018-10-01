ياسارق روحي بالقوة.. قصيدة جديدة لشاعرة العامية دعاء النمر

أصدرت دعاء النمر، شاعرة العامية، قصيدة جديدة بعنوان "مافيش داعي"، وتعد "دعاء" مؤلفة غنائية معتمدة في الإذاعة والتلفزيون وصدر لها من قبل ديوان أحزان بلقيس، وهي مؤسس صالون روح الشعر قامت بتقديم وتنظيم العديد من المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية قامت بالمشاركة في مهرجان إحياء التراث الشعبي بتونس العام الماضي ومهرجان خيمة علي بن غذاهم للشعر بسبيطلة تونس ومهرجان القيروان للشاعرات الشعبيات هذا العام، وحصلت على دورات تدريبية في التميز المؤسسي والحكومي من دبي الشركة الأوروبية هذا العام.



وتقول القصيدة :

ومستني قلوب تخلق

ضلوع تانية تفكر فيك

قلوب لو قادرة تخضعلك

كانت مالت عشان ترضيك

يمين الله يسارق روحي بالقوة

مانيش حساك

مافيش بكرة و لابعده

هايبدأ بيك

مافيش يمكن ولا جايز

انا احساسي لو عايز

مكنش استني ترسمله شباك ووعود

ده شيء لوربنا رايده يكون موجود

يا أكون موجود

ومش حابة اكون جواه

سلام الله علي السكة اللي ربطاني

وحبساني وحرماني من الاحلام

دي عشرة كام عشان ابقى

في طوع معاليك

وارمي الماضي والحاضر في حضن ايديك

كتير قلنا مافيش فايدة

كتير جربت نتقابل في سكة حلم

وانا للعلم

مش عايزاها دي السكة

مافيش ولاسحر ولا اعمال يغير حال

ومهما اتغير المظهر

عشان يظهر ماأمن ليك

لكن جواه شعور تاني

شعور أمن بإن الجنة لو وياك

تكون غابة وايدك انت حرساها

مافيش وردة هاتزرعها مابين صبار

وترضى بأرض رفضاها