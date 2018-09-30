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القومي للمرأة: نحاول إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:13 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يحاول إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، بعد دراسة عميقة لمدة عامين، شهدت إطلاق برنامج "معا لنبقي" في نوفمبر 2017.

وأوضحت حسين خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أنهم أول حكومة تعمل علي برنامج نفسي إجتماعي لحماية الأسرة في مصر والوطن العربي، الذي يعمل علي مستويات الأسرة بالكامل منذ بدء تفكير الطرفين بالارتباط، حتى آخر مرحلة في تربية الأطفال.

واشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن البرنامج يعمل علي إعداد المواطنين ومساعدة علي فهم شريكهم، وكان من أكبر التحديات التي يواجهها البرنامج هي مساهمة الرجال، مؤكدا أن هناك أقبال كبير من النساء، ولكن أغلبهم عاجزين عن أقناع أزواجهن بالمشاركة.

وتابعت، أن المجلس استطاع دعوة بعض الرجال و إقناعهم بفكرة البرنامج، ما دفع بعض للمشاركة فيه، والذي كان يمثل أكبر تحدي للبرنامج.

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