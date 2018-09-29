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ثقافة

دريانا برونى وعلى خطاب يشعلان المسرح المكشوف بموسيقى أندلسية نابولية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
طارق موسى
أشعل الموسيقار والعازف المصري الإسباني على خطاب والمغنية الإيطالية أدريانا برونى، حماسة جمهور المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ليلة السبت، بمشاركة الفنانة إليانورا يانوتا.

حضر الحفل السفير الإيطالي بالقاهرة جيان باولو كانتينى، والبروفيسور باولو ساباتينى مدير المعهد الثقافى الايطالي المستشار الثقافي الإيطالي، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، بتنظيم IICI للاستشارات.
تمزج موسيقى على خطاب وفرقته بين الوتريات العربية والأندلسية لتصنع هوى موسيقيا خاصا يجمع ثقافة شعوب البحر المتوسط.

وغنت أدريانا بروني على موسيقى خطاب، عدة أغانى إيطالية، كما غنت بالعربي والإيطالي "كلمة حلوة"، والتى أشعلت حماسة جمهور المسرح المكشوف الذي تفاعل معها بشدة، فيما سبقتها فرقة على خطاب بعزف مقطوعات موسيقية متميزة تمزج أصالة العزف العربي والمصرى بالأندلسي.

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