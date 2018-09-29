مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

رصدت عدد من الصحف الاجنبية أبرزها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الآثار المدمرة لتسونامي الإندونيسي الذي وقع على سواحلها بالأمس، بعد اندلاع زلزال

بقوة 7.5 ريختر.



فيما لقي ما لا يقل عن 384 شخصًا مصرعهم بينما أصيب أكثر من 540 شخصا بعد اندلاع التسونامي المدمر.



وكشفت لقطات درامية لحظة اجتياح تسونامى اندونيسيا أحد الجوامع الضخمة مغرقًا مصليه في مشهد مخيف ومرعب.



وتصاعدت مخاوف حول محو قرية صيد بعيدة بالكامل بعد وقوع زلزال تسونامي المدمر ، لعدم وصول عمال الإنقاذ إليها.



فيما يعيش أكثر من 600 ألف شخص في مدينة بالو الساحلية التي وقع بها التسونامي، حيث يوجد مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا، في الوقت الذي تكافح فيه وحدات الاستجابة للكوارث للوصول إلى بلدة الصيد القريبة دونجقالا.



















