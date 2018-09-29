ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:39 م
صدى البلد
أحمد شريف
رصدت عدد من الصحف الاجنبية أبرزها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الآثار المدمرة لتسونامي الإندونيسي الذي وقع على سواحلها بالأمس، بعد اندلاع زلزال
بقوة 7.5 ريختر.

فيما لقي ما لا يقل عن 384 شخصًا مصرعهم بينما أصيب أكثر من 540 شخصا بعد اندلاع التسونامي المدمر.

وكشفت لقطات درامية لحظة اجتياح تسونامى اندونيسيا أحد الجوامع الضخمة مغرقًا مصليه في مشهد مخيف ومرعب.

وتصاعدت مخاوف حول محو قرية صيد بعيدة بالكامل بعد وقوع زلزال تسونامي المدمر ، لعدم وصول عمال الإنقاذ إليها.

فيما يعيش أكثر من 600 ألف شخص في مدينة بالو الساحلية التي وقع بها التسونامي، حيث يوجد مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا، في الوقت الذي تكافح فيه وحدات الاستجابة للكوارث للوصول إلى بلدة الصيد القريبة دونجقالا.









مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور
مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يصالح محمد صلاح خلال مباراة تشيلسي بهذه الطريقة.. فيديو

الزراعة ترفض كشف المتسبب في أزمة تقاوي الطماطم.. مش هنعلن على الهواء

خبير يطالب مستخدمي فيسبوك بحذف صورهم وتغيير كلمة السر

صائد الهاكرز يكشف حقيقة علاقة مصر باختراق الـ فيس بوك.. فيديو

أحمد رفعت: صفقة القرن نصب سياسي.. فيديو

الأولمبية تخطر اتحاد الكرة ببطلان الجمعية العمومية والانتخابات التكميلية

محمد صلاح يجبر يورجن كلوب على تغييره خلال مباراة ليفربول وتشيلسي

وزيرة خارجية النمسا تتحدث العربية في الأمم المتحدة وتوضح السبب.. فيديو

تطور جديد يكشف عن قاتل الطالبة المصرية مريم في بريطانيا

الأرصاد تعلن موعد تحسن وانخفاض درجات الحرارة .. فيديو

أحمد موسى: سيبوا الأهلي في حاله.. وكل واحد يخليه في ناديه.. فيديو

دفن فتاة روسية في قبر على هيئة هاتف أيفون .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

أتيليه أون لاين.. ملاذ طلبة الجامعات للهروب من ارتفاع أسعار الملابس

فيديو

الملا: طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب في البحر الأحمر قبل نهاية العام..فيديو
السكة الحديد: وقف العامل 6 أشهر حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة..فيديو
توفير 1.5 مليار دولار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز
البترول: 80 اتفاقية منذ تولي السيسي الرئاسة.. والنتيجة اكتفاء ذاتي من الغاز
وزير البترول: مصر تعتمد على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟