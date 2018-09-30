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اقتصاد

التموين تعطي مهلة 40 يوما لتصحيح بيانات البطاقات الخاطئة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها حددت 40 يوما، مهلة للمواطنين لتصحيح الأخطاء الموجودة ببياناتهم بالبطاقات التموينية، منعا لإيقافها وإلغائها بحلول 8 نوفمبر المقبل.

وطالب الوزارة في بيان لها، أصحاب البطاقات الوارد بها أخطاء بالبيانات الخاصة بهم بسرعة تحديثها عبر موقع إدارة دعم مصر وعنوانهhttps://www.tamwin.com.eg .

‏وأكدت الوزارة أنه يمكن لصاحب البطاقة التأكد عبر الموقع الالكتروني من صحة بياناته من خلال معرفة أن كانت بطاقته موجودة على الموقع الإلكتروني فإنها تحتاج لتصويب البيانات، موضحة أن عدم وجودها يعني صحتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال إيقاف بطاقة الاسرة بعد حلول الموعد المحدد من الوزارة، فإنه يمكن لصاحب البطاقة تقديم تظلم والتقدم بطلب لإصدار بطاقة جديدة وفقا للاجراءات والنظم المحددة.

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