التموين تعطي مهلة 40 يوما لتصحيح بيانات البطاقات الخاطئة

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها حددت 40 يوما، مهلة للمواطنين لتصحيح الأخطاء الموجودة ببياناتهم بالبطاقات التموينية، منعا لإيقافها وإلغائها بحلول 8 نوفمبر المقبل.





وطالب الوزارة في بيان لها، أصحاب البطاقات الوارد بها أخطاء بالبيانات الخاصة بهم بسرعة تحديثها عبر موقع إدارة دعم مصر وعنوانهhttps://www.tamwin.com.eg .





‏وأكدت الوزارة أنه يمكن لصاحب البطاقة التأكد عبر الموقع الالكتروني من صحة بياناته من خلال معرفة أن كانت بطاقته موجودة على الموقع الإلكتروني فإنها تحتاج لتصويب البيانات، موضحة أن عدم وجودها يعني صحتها.



