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رياضة

ريال مدريد يرفض هدية برشلونة ويتعادل مع أتلتيكو فى ديربي العاصمة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
حسن العمدة
إنتهت أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سنتياجو بيرنابيو فى الجولة السابعه ضمن منافسات الدوري الاسباني.

واستحوذ ريال مدريد علي مجريات المباراة بدون خطورة علي مرمي أتلتيكو مدريد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد الي النقطة الـ14 في المركز الثاني بفارق الاهداف عن منافسه التقليدي برشلونة ، بينما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد الي النقطة الـ12 فى المركز الرابع.

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