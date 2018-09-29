هانى يونس: بيع 5 أبراج شاطئية بالعلمين الجديدة.. فيديو

أكد هانى يونس، المستشار الاعلامى لمجلس الوزراء، أن وزارة الاسكان باعت 5 أبراج شاطئية تم إنشاؤها بمدينة العلمين بالساحل الشمالى.



وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن وفدا مصريا سيحضر مؤتمر السياحة العالمى بـ"دبى" للترويج لباقى الابراج فى مدينة العلمين، وكذلك الابراج الجارى إنشاؤها بمدينة المنصورة.



وكشف "يونس" أن هناك تصورا كاملا لتطوير عيون موسى من خلال الاعتماد على المياة الكبريتية لاستغلالها فى جذب السياحة الاستشفائية.

