ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:15 م
فنانات وفقن في إطلالتهم
فنانات وفقن في إطلالتهم من الرأس إلى أخمص القدم في الجونة
آية التيجي
قالت سها منشاوي، مصممة الازياء أن مهرجان الجونة بدورته الثانية، والذي جمع العديد من التوجهات المختلفة في الأزياء، والتصميمات، حيث قامت كل فنانة باختيار ما يتناسب معها، وبالرغم من تنوعها إلا أن هناك فنانات وفقن في اختيار إطلالاتهن من الرأس إلى أخمص القدم، واخريات لم يوفقوا في الاختيار، والبعض الآخر لم يقم باختيار الميك اب والشعر المناسب لإطلالتك، وهو ما أفسد إطلالتهم.

وأضافت سها في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أبرز الفنانات اللائي وفقن فى اختيار الفستان المناسب لهن، وايضا برعن في اختيار المكياج، والشعر الذي يتناسب مع إطلالتها، كانت الفنانة ليلي علوي، حيث ان كل اختياراتها للفساتين كانت تتناسب مع لون بشرتها، وايضا تلائم ثنايا جسدها، وايضا الفنانة التونسية درة برعت في اختيار المكياج الإطلالات الخاصة بها، بالإضافة إلى المكياج الخاص بها وتسريحة الشعر، وظهر هذا الأمر منذ اليوم الأول وحتى ختام المهرجان.

وأوضحت ان إطلالة الفنانة الشابة أمينة خليل كانت رائعة للغاية، حيث أنها دائما ما كنت تتوجه إلى الألوان الأكثر تلائما عليها، وعلى شكل جسدها، بالإضافة إلى الاختيار الموفق لتسريحة الشعر والمكياج، وقد وافقت الفنانة المصرية ياسمين صبري في معظم إطلالتها على الريد كاربيت وبالأخص الزي الأخير، فقد بدا أنه مريح، ومناسب بشكل كبير مع إطلالتها، وقد وافقت ايضا في اختيار تسريح الشعر المناسبة مع ملامحها والمكياج الخاص بها.

وتابعت حديثها أن هناك نجمتين لم يسلط عليهن الضوء بالشكل الذي يستحقانه تجاه إطلالتهن، بالرغم من أنهن برعن في اختيار الشعر والمكياج وحتى الفستان الذي يتلائم معهن، وهن النجمة التونسية هند صبري، والتي ظهرت بأكثر من إطلالة موفقة خلال فاعليات المهرجان، وايضا المطربة اللبنانية مايا دياب، حيث كانت اطلالتها موفقة بشكل كبير واعتمدت فيها على إظهار جمالها مع اختيار الشعر والميك اب المناسبين.

وذكرت سها في ختام حديثها أن الفنانة منى ذكي كانت من الفنانت التي تمتعت بذكاء شديد في اختيار إطلالتها، حيث انها في بداية المهرجان ظهرت بفستان باللون الجنزارى، والذي تلائم بشكل كبير مع تسريحة الشعر الخاص بها، والميك اب ايضا، ماعدا اختيار الفستان الأخير لها وبالرغم من أن الفستان لا يعيبه شئ ما، إلا أن لون الفستان لم يكن موفقا مع لون البشرة الخاصة بها.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالات الفنانات السابق ذكرهم..
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي
سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

ليفربول يقتنص تعادلا مستحقا من تشيلسي بعد خروج محمد صلاح.. فيديو

الأولمبية تخطر اتحاد الكرة ببطلان الجمعية العمومية والانتخابات التكميلية

شاهد .. محمد صلاح يهدر فرصة التعادل لـ ليفربول أمام تشيلسي

ليفربول يسجل بعد خروجه.. هل استحق محمد صلاح مغادرة المباراة؟

ضبط نظامين لتمرير المكالمات الدولية بعين شمس وأكتوبر.. صور

اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في صفط اللبن.. فيديو

بالطبل والمزمار.. استقبال شعبي لرئيس الفيفا بشرم الشيخ.. فيديو وصور

شاهد.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لـ الأهلي السعودي في شباك الباطن

اللجنة القضائية لـ عمومية الأهلي ترد على شائعات التزوير.. مستندات

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

الطب الشرعي يبرئ الزوجة فى مذبحة الشروق والـ DNA يؤكد: الضحايا أبناء المتهم

مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

وزير البترول : لا يستطيع أحد منع مصر من تنفيذ خط الغاز مع قبرص .. فيديو
وزير البترول يوجه رسالة هامة للمواطنين ويزف بشرى للوادى الجديد..فيديو
الملا: طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب في البحر الأحمر قبل نهاية العام..فيديو
السكة الحديد: وقف العامل 6 أشهر حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة..فيديو
توفير 1.5 مليار دولار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟