سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي

قالت سها منشاوي، مصممة الازياء أن مهرجان الجونة بدورته الثانية، والذي جمع العديد من التوجهات المختلفة في الأزياء، والتصميمات، حيث قامت كل فنانة باختيار ما يتناسب معها، وبالرغم من تنوعها إلا أن هناك فنانات وفقن في اختيار إطلالاتهن من الرأس إلى أخمص القدم، واخريات لم يوفقوا في الاختيار، والبعض الآخر لم يقم باختيار الميك اب والشعر المناسب لإطلالتك، وهو ما أفسد إطلالتهم.



وأضافت سها في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أبرز الفنانات اللائي وفقن فى اختيار الفستان المناسب لهن، وايضا برعن في اختيار المكياج، والشعر الذي يتناسب مع إطلالتها، كانت الفنانة ليلي علوي، حيث ان كل اختياراتها للفساتين كانت تتناسب مع لون بشرتها، وايضا تلائم ثنايا جسدها، وايضا الفنانة التونسية درة برعت في اختيار المكياج الإطلالات الخاصة بها، بالإضافة إلى المكياج الخاص بها وتسريحة الشعر، وظهر هذا الأمر منذ اليوم الأول وحتى ختام المهرجان.



وأوضحت ان إطلالة الفنانة الشابة أمينة خليل كانت رائعة للغاية، حيث أنها دائما ما كنت تتوجه إلى الألوان الأكثر تلائما عليها، وعلى شكل جسدها، بالإضافة إلى الاختيار الموفق لتسريحة الشعر والمكياج، وقد وافقت الفنانة المصرية ياسمين صبري في معظم إطلالتها على الريد كاربيت وبالأخص الزي الأخير، فقد بدا أنه مريح، ومناسب بشكل كبير مع إطلالتها، وقد وافقت ايضا في اختيار تسريح الشعر المناسبة مع ملامحها والمكياج الخاص بها.



وتابعت حديثها أن هناك نجمتين لم يسلط عليهن الضوء بالشكل الذي يستحقانه تجاه إطلالتهن، بالرغم من أنهن برعن في اختيار الشعر والمكياج وحتى الفستان الذي يتلائم معهن، وهن النجمة التونسية هند صبري، والتي ظهرت بأكثر من إطلالة موفقة خلال فاعليات المهرجان، وايضا المطربة اللبنانية مايا دياب، حيث كانت اطلالتها موفقة بشكل كبير واعتمدت فيها على إظهار جمالها مع اختيار الشعر والميك اب المناسبين.



وذكرت سها في ختام حديثها أن الفنانة منى ذكي كانت من الفنانت التي تمتعت بذكاء شديد في اختيار إطلالتها، حيث انها في بداية المهرجان ظهرت بفستان باللون الجنزارى، والذي تلائم بشكل كبير مع تسريحة الشعر الخاص بها، والميك اب ايضا، ماعدا اختيار الفستان الأخير لها وبالرغم من أن الفستان لا يعيبه شئ ما، إلا أن لون الفستان لم يكن موفقا مع لون البشرة الخاصة بها.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالات الفنانات السابق ذكرهم..