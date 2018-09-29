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مرأة

أسرع طريقة لتحضير البيتزا بمذاق لا يقاوم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل يعشق أطفالك تناول البيتزا؟ إذا يمكنك أن تجددى فى الطريقة التى تقدمينها لهم، ويمكنك أن تحضريها بطريقة سهلة وسريعة على طريقة الشيف إلهام فتحى، والتى قدمتها بالطريقة التالية.

كل ما تحتاجين لإعداد البيتزا..

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة لبن بودرة
فنجان ماء
بيض
ملعقة كبيرة خل أبيض
ملح وفلفل
دقيق

طريقة التحضير لعجينة البيتزا ..

فى العجان اخلطي الماء والخميرة والدقيق والسكر واتركي العجينة 10 دقائق مغطاه حتى تخمر وأضيفي البيض واللبن والخل والفلفل واضيفي باقي الدقيق واخلطي واتركيها تخمر مرة أخرى.

ومن ثم شكليها وادهنيها بصفار البيض وادخليها الفرن على 160 درجة مئوية أضيفي لها صلصة البيتزا الجاهزة مع الحشوة المفضلة لك.

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