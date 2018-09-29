شاهد.. اللحظات الأخيرة لـ وداع الصحفية هند موسى فى مقابر الإمام الشافعي









انتهت مراسم تشييع جثمان الصحفية هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة وموقع التحرير، من المسجد الأبيض (الإمام الليثي) بمدخل البساتين بالقاهرة، إلى مقابر الإمام الشافعي، بعد وفاتها ظهر اليوم فى حادث أليم تعرضت له هي ومنى الموجي الصحفية في قسم الفن بموقع مصراوي، أثناء عودتهما إلى القاهرة بعد تغطية فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.تلقي اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بمصرع هند موسى على شحاتة 35 سنة صحفية بجريدة التحرير، وإصابة اثنين آخرين إثر تصادم سيارتي ملاكي مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - العين السخنة أثناء عودتهم من تغطية مهرجان الجونة السينمائى.وأكد الدكتور لبيب محمد وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن المتوفاة تم نقلها إلى مشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى السويس العام، مشيرًا إلى أن المصاب الآخر رفض النقل إلى مستشفيات السويس وطلب النقل إلى مستشفى بالقاهرة.وأسفر الحادث عن إصابة منى الموجي الصحفية في قسم الفن بموقع مصراوي، ومكوثها بمستشفى السويس حتى الآن.