ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. اللحظات الأخيرة لـ وداع الصحفية هند موسى فى مقابر الإمام الشافعي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:53 م
هند موسى
هند موسى
سعيد فراج
انتهت مراسم تشييع جثمان الصحفية هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة وموقع التحرير، من المسجد الأبيض (الإمام الليثي) بمدخل البساتين بالقاهرة، إلى مقابر الإمام الشافعي، بعد وفاتها ظهر اليوم فى حادث أليم تعرضت له هي ومنى الموجي الصحفية في قسم الفن بموقع مصراوي، أثناء عودتهما إلى القاهرة بعد تغطية فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

تلقي اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بمصرع هند موسى على شحاتة 35 سنة صحفية بجريدة التحرير، وإصابة اثنين آخرين إثر تصادم سيارتي ملاكي مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - العين السخنة أثناء عودتهم من تغطية مهرجان الجونة السينمائى.

وأكد الدكتور لبيب محمد وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن المتوفاة تم نقلها إلى مشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى السويس العام، مشيرًا إلى أن المصاب الآخر رفض النقل إلى مستشفيات السويس وطلب النقل إلى مستشفى بالقاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة منى الموجي الصحفية في قسم الفن بموقع مصراوي، ومكوثها بمستشفى السويس حتى الآن.


ترشيحاتنا

دفن فتاة روسية في قبر على هيئة هاتف أيفون .. فيديو

الجبير يكشف تفاصيل محاولة قطر اغتيال ولي العهد السعودي.. فيديو

مباراة ليفربول وتشيلسي تتصدر تويتر بسبب محمد صلاح

حادث مؤلم.. آلة ضخمة لتصنيع البلاستيك تبتلع عاملا لحظة تنظيفها

الأهلي: طوابير التصويت على اللائحة كانت ممتدة حتى كوبري قصر النيل .. فيديو

الطب الشرعي يبرئ الزوجة فى مذبحة الشروق والـ DNA يؤكد: الضحايا أبناء المتهم

رسميًا.. الأهلي يوقع عقدًا مع أحمد صلاح لتدعيم فريق الطائرة

مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. بث مباشر

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

الخوف يجتاح العراق بعد اغتيال تارا فارس فى هجوم مسلح ببغداد .. فيديو

على طريقة قتل ملكة جمال العراق.. اغتيال مغنٍ أمريكي فى وضَح النهار.. فيديو

الأولمبية تخطر اتحاد الكرة ببطلان الجمعية العمومية والانتخابات التكميلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

أتيليه أون لاين.. ملاذ طلبة الجامعات للهروب من ارتفاع أسعار الملابس

فيديو

الملا: طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب في البحر الأحمر قبل نهاية العام..فيديو
السكة الحديد: وقف العامل 6 أشهر حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة..فيديو
توفير 1.5 مليار دولار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز
البترول: 80 اتفاقية منذ تولي السيسي الرئاسة.. والنتيجة اكتفاء ذاتي من الغاز
وزير البترول: مصر تعتمد على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟