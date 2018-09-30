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اقتصاد

المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية لـ119.6 مليار جنيه في 11 شهرا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الإيرادات غير الضريبية خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2018/2017 الماضي إلي 119.61 مليار جنيه مقارنة بـ 113 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 6.61 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة المنح بلغت 275 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقابل 614 مليونا بنفس الفترة من العام السابق له.

ووصلت حصيلة المنح من حكومات أجنبية إلى 275 مليون جنيه مقابل 324 مليونا في الفترة من يوليو حتي مايو من العام قبل الماضي، وبلغت المنح المقدمة من المنظمات الدولية نحو 185 مليونا مقابل 176 مليون جنيه في الـ11 شهرا الأولى للعام المالي قبل الماضي.

ووصلت المنح المقدمة من جهات حكومية إلي 340 مليون جنيه مقابل 114 مليون جنيه.

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