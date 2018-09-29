الزراعة: الوزارة ليست طرفا في جلب بذور الطماطم المفيرسة من الخارج





قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة ليست طرفا في جلب بذور الطماطم المفيرسة، مشيرا إلى ان الوزارة تحركت بفحص النباتات والبذور خلال معامل فحص البيانات وتم تحديد السبب وراء تدهور الطماطم .وأشار "حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن السبب وراء تدهور محصول الطماطم هو اصابة النباتات بفيروس تجعد والتفاف الأوراق، مضيفًا أن هذه البذور مستوردة من إحدى شركات القطاع ، وحيث أن الفلاح يشتري الشتلة وليس البذرة وبعض المحاصيل الخضروات تتم زراعتها بالمشتل.وتابع: "الفيروس تجعد والتفاف الاوراق ينتج عنه عدم وجود محصول، وأن الوزارة قامت بدورها في هذا الموضوع.