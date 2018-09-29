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سعفان: قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة متوفرة لأي جهة.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
توك شو
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل بياناتها في الوزارة، عندما يجدون من سجلوا أنفسهم يحصلون على امتيازات، سوف يسرعون إلى تسجيل أنفسهم.

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم في برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن قاعدة البيانات المسجلة عن العمالة غير المنتظمة ستكون متاحة لأي جهة بالدولة للاستفادة منها في توفير مشروعات أو غيره تفيدهم.

فيما وجه وزير القوى العاملة، الشكر إلى الشركات الخاصة التي صرفت علاوات استثنائية للعمال، على الرغم من أن القانون لا يلزمهم بذلك.

وأشار إلى أن الوزارة اهتمت بتفعيل عمل المستشارين العماليين، مضيفا أنهم يتسابقون في مساعدة العمال كل منهم في دولته. مضيفًا أن المستشارين العماليين يعملون على خلق فرص عمل للمصريين في دولهم، منوها بأنهم يريدون أن يكون العامل المصري رسول للعمالة المصرية في الخارج.

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