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البترول: 80 اتفاقية منذ تولي السيسي الرئاسة.. والنتيجة اكتفاء ذاتي من الغاز

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار وقف استيراد مصر للغاز الطبيعى لتحقيقها اكتفاء ذاتيا من إنتاجها للغاز بخطة استراتيجية واضحة تم وضعها وتنفيذها بخطى ثابته.

وأضاف"الملا" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تم توقيع أكثر من 80 اتفاقية مع الشركاء الاجانب للبحث والاستكشاف، واسفرت هذه الاتفاقيات عن اكتشافات عظيمة كـحقل ظهر و نورس.

وأكد" الملا" ان الدولة أجادت تسخير هذه الاكتشافات لخدمة مصالحها القومية، مشيرا إلى أن مصر عجلت بزيادة إنتاجية حقل ظهر من الغاز 6 أضعاف للوصول إلى الاكتفاء قبل المدة المحددة.

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