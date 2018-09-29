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أخبار العالم

مرشح الانتخابات الرئاسية بالبرازيل يغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:08 م
أ ش أ
غادر المرشح الرئاسي في البرازيل جاير بولسونارو اليوم /السبت/ المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم اثر إصابته بطعن سكين في بطنه خلال مسيرة انتخابية في ولاية /ميناس جرايس/ جنوب شرقي البرازيل.

وتعرض بولسونارو لعدوى بسيطة، الأمر الذي أجل مغادرته للمستشفى لمدة يوم بعد الميعاد المقرر له الخروج، ليغادر صباح اليوم، وفقًا لما جاء في بيان المستشفى، وأوردته شبكة "إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.

وكان المرشح - الذي ينتمي إلى أقصى اليمين - قد عانى من تهتكات في الأمعاء ونزيف داخلي حاد على خلفية الاعتداء الذي استهدفه يوم السادس من الشهر الجاري، ما جعله يخضع لعدة عمليات جراحية.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم السابع من الشهر المقبل، إلا إنه من غير الواضح ما مدى سرعة تمكن بولسونارو من العودة إلى حملته الانتخابية.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن مجموعات نسائية تخطط لإطلاق سلسلة من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم ضد بولسونارو، ومع ذلك فإنه من الخطط أيضًا أن تُنظم مسيرات أخرى لدعم المرشح خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

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