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السكة الحديد: وقف العامل 6 أشهر حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة..فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
أكد أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية أنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن؛ لاتخاذ عينات من طاقم تشغيل القطارات لتحليل المخدرات، وليس السائقين.

وأضاف «رسلان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» أنه يتم وقف العامل 6 أشهر في حالة ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، موضحا أن نسبة من ثبت تعاطيهم المخدرات في طاقم السكك الحديدية 2%.

وأشار إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات تنظيمية لمواجهة رفض العاملين أخذ عينات منهم لتحليل المواد المخدرة، بحيث يعتبر متعاطيا للمواد المخدرة، ويتم وقفه.

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