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برلمان

إسكان البرلمان: تحديد الشقق المغلقة بمراقبة استهلاك الكهرباء والمياه

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:58 ص
عدادات كهرباء
عدادات كهرباء
أحمد أيمن
أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة أعدت مقترحاً للمطالبة بتعديل بعض القوانين الخاصة بالإسكان حتى يتم إيجاد حلول حقيقية لجميع المشكلات المتعلقة بقوانين الإسكان والعلاقة بين المالك والمستأجر بسهولة ويسر، مشددًا: "سنضع إجراءات حاسمة وباتة لحصر جميع الشقق المغلقة لتتم الاستفادة منها لحل مشكلة الإسكان في مصر".

وأوضح "محمود" في تصريحات خاصة، أن اللجنة توصلت إلى طريقة لحصر الشقق المغلقة والتغلب على التحايل الذي يتم من الملاك للاحتفاظ بها وهي مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه، وإذا ثبت عدم وجود استهلاك لمدة سنتين فإن هذا يشير إلى أن الشقة مغلقة دون استغلال.

وتابع أنه في هذه الحالة سيتم التدخل لاستغلالها والاستفادة منها، خاصة في ظل تزايد الشقق المغلقة في مصر والتي وصل عددها إلى أكثر من عشرة ملايين شقة مغلقة.

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