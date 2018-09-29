وزيرة خارجية كندا تؤجل كلمة بلادها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

قررت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند تأجيل الكلمة التي كان من المقرر أن تلقيها اليوم السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والعودة إلى بلادها.



وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن المتحدث باسم الخارجية الكندية أوضح أن فريلاند قررت العودة إلى اوتاوا بغرض المشاركة في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن تجديد اتفاقية التجارة الحرة النافتا.



وتابع المتحدث "إن فريلاند لا تعتزم في الوقت الراهن العودة إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن كلمة كندا سوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تلقى بعد غد الإثنين.



وكانت المكسيك قد أعلنت - أمس - أن الإدارة الأمريكية وحكومة كندا تبذلان جهودا شاقة لحل الخلافات القائمة بين الطرفين؛ الأمر الذي يعزز الآمال في إمكانية استمرار الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة الولايات المتحدة وكندا علاوة على المكسيك .



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن - مؤخرا - أنه رفض لقاء جاستن ترودو رئيس وزراء كندا بسبب التعريفات الجمركية الكبيرة، التي تفرضها بلاده على المنتجات الأمريكية .