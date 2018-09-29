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أخبار العالم

شاهد .. لحظة اغتيال طبيب أمام مستشفى في البصرة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:08 م
مستشفى الصدر التعليمي
مستشفى الصدر التعليمي في البصرة
رحيم يسري
قتل طبيب مساعد، في محافظة البصرة ، اليوم ، إثر تعرضه لهجوم مسلح على يد مجهولين أمام المستشفى التعليمي.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة إن "مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على معاون طبي أمام مستشفى الصدر التعليمي وأردوه قتيلا، وأنهم كانوا يستقلون سيارة مظللة"، بحسب موقع "آر تي".

ونشرت قناة "الرافدين" المحلية، فيديو من كاميرات المراقبة يبين لحظة الاغتيال، حيث توقفت سيارة أمام المستشفى وبعد ثوان من خروج المعاون الطبي أطلقوا النار عليه من السيارة.

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