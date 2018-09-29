شاهد .. لحظة اغتيال طبيب أمام مستشفى في البصرة

متداول | كاميرات المراقبة ترصد لحظة مقتل معاون طبي في المستشفى التعليمي وسط #البصرة على يد الميليشيات#العراق | #قناة_الرافدين pic.twitter.com/s63xxooZiM — قناة الرافدين (@rafidenchannel) September 29, 2018

قتل طبيب مساعد، في محافظة البصرة ، اليوم ، إثر تعرضه لهجوم مسلح على يد مجهولين أمام المستشفى التعليمي.وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة إن "مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على معاون طبي أمام مستشفى الصدر التعليمي وأردوه قتيلا، وأنهم كانوا يستقلون سيارة مظللة"، بحسب موقع "آر تي".ونشرت قناة "الرافدين" المحلية، فيديو من كاميرات المراقبة يبين لحظة الاغتيال، حيث توقفت سيارة أمام المستشفى وبعد ثوان من خروج المعاون الطبي أطلقوا النار عليه من السيارة.