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برلمان

طلب إحاطة برلماني حول سياسة الحكومة لخفض عجز الدين العام

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن السياسة المتبعة لخفض عجز الدين العام.

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الحكومة كانت قد أعلنت عن وجود خطة لديها، من شأنها خفض عجز الدين العام، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك نتائج معلنة من جانب الحكومة في هذا الصدد.

ويعود مجلس النواب، في الثاني من أكتوبر المقبل، لبدء دور الانعقاد الرابع، وفقا للقرار الجمهوري، الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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