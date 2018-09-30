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انطلاق القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن بمركز شباب طرة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
تنظم أمانة المرأة بحزب "مستقبل وطن" بالقاهرة قافلة طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك بمركز شباب طرة الحيط بدائرة المعادي على مدار يومي الأحد والإثنين.

وقالت الدكتورة هالة كمال أمين المرأة إن القافلة ستشمل جميع التخصصات الطبية وسيكون الكشف بالمجان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، مشيرة إلى أن تلك القافلة تأتي استكمالا للقوافل الطبية التي ينظمها حزب مستقبل وطن من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

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