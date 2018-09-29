هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

طرق عديدة تجنبك الإصابة بأمراض القلب فى اليوم العالمى لمرض القلب إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



وفقا للموقع فإن ابسط طرق الوقاية لتجنب مرض القلب تتمثل فى الامتناع عن التدخين وتجنب الطعام الذى يحتوى على دهون بالإضافة إلى عدم إغفال ممارسة الرياضة يوميًا عن طريق السير على الأقدام وأسبوعيا لتجنب الاصابة بمرض القلب.



ويجب فى الوقت نفسه تفادى الإصابة بارنفاع ضغط الدم المرتفع و الكوليسترول في الدم لأنهم من أهم عوامل الخطر فى الإصابة بأمراض القلب فيعد مريض الضغط عرضه بأن يكون مريض قلب لأن ضغط الدم يعتبر البوابة الرئيسية لأمراض القلب.



ويعد تناول القهوة من أفضل العادات لحمايتك من مرض القلب بجانب ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائى معتدل ولكن من خلال تناولها بإعتدال وعدم الإفراط فى تناولها وتعد أبرز العادات التى تتسبب فى الإصابة بأمراض القلب هى الجلوس لفترة طويلة وتجاهل علاج الاكتئاب والضغط النفسى وتجاهل أمراض اللثة الذى يؤدى إلى حدوث التهابات ويعزز تصلب الشرايين.