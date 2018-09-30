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برلمان

برلماني: موقف مصر النزيه من القضية الفلسطينية غير مسبوق

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:06 ص
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود
أحمد أيمن
أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القضية الفلسطينية ستظل الشغل الشاغل لمصر خصوصًا وأن مصر تعتبرها القضية المركزية العربية الأولى كما أن معاناة الفلسطينين دائمًا في بال صانع القرار المصري.

وأضاف محمود في بيان له، أن فلسطين هى القضية الأم ، ومصر دائمًا ما تجدد تأكيد موقفها الثابت بتأييد التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، كما تحذر من حصر التعاون مع القضية فى البعد الإنسانى فقط دون وجود أفق سياسى واضح لحلحلة الأزمة.

وأشار إلى أن التصريحات الصادرة على لسان وزير الخارجية، سامح شكرى، خلال اجتماعاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تؤكد الحرص الدائم على اتخاذ جميع التدابير، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التى يعانيها الأشقاء الفلسطينيون، وتحسين الوضع الاقتصادى ومستوى معيشة المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة تكشف بوضوح الموقف المصري النزيه ، والقوي والواضح من القضية الفلسطينية.

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