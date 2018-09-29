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الملا: طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب في البحر الأحمر قبل نهاية العام..فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:10 م
طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
هاني حسين
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن كافة وسائل الإعلام العالمية تداولت خبر وقف استيراد الغاز المسال من الخارج، مضيفا:" الهدف من مشروعات قطاع البترول ليس فقط توفير العملة الصعبة، ولكن لفت الأنظار إلى أن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات كبيرة وتحقيق خطط التنمية المستدامة" .

وأضاف " الملا " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك رغبات من شركات البترول العالمية للدخول في مناقصات للعمل في مجال البحث والتنقيب في مصر.

وتابع:" تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، يسمح لنا بطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي، وهناك رغبة من شركات عالمية لم تعمل في مصر مسبقا بالدخول في مجال البحث والتنقيب".

واضاف:" أصدرنا قانونا لتنظيم سوق الغاز واللائحة التنفيذية الخاصة به التي تتيح الفرصة لشركات القطاع الخاص العمل في منظومة نقل وتوزيع وتداول الغاز داخل مصر وليس البحث والتنقيب فقط".

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