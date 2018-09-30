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أخبار البلد

وهب الله: عقد اجتماع لمناقشة قانون العمل والتأمينات الجديد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
محمد غالي
صرح النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الاتحاد العام برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبحضور رؤساء النقابات العامة بمناسبة دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ يوم الثلاثاء القادم.

وأشار الأمين العام إلى أن المجلس سوف يبحث الصورة النهائية لكل من قوانين: العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية والعمالة الغير منتظمة والبدل النقدي للاجازات، وذلك من أجل أن تتبلور رؤية اتحاد العمال قبل عرض هذه القوانين على الجلسات العامة لمجلس النواب القادمة.

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