اليوم..بدء اختبارات التشعيب في إعلام الأزهر

أعلن الدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر أن اليوم ستبدأ اختبارات التشعيب للأقسام الثلاثة بالكلية والتي تضم: الصحافة والنشر، والعلاقات العامة، والإذاعة والتلفزيون.



وأكد الصاوي أن مرحلة التشعيب تتم بناء على مقابلات شخصية لأساتذة الكلية في الأقسام المختلفة مع الطلاب، حيث تخضع عملية التشعيب لمعايير موحدة تستهدف تسكين الطلاب في التخصصات التي تتفق مع قدراتهم العلمية ومهاراتهم الشخصية، لجودة المنتج التعليمي الذي تهديه الكلية لمجتمعنا المصري والعربي.



وتهدف هذه المعايير لإكساب الطالب القدرة علي التنافس في سوق العمل وفق معايير الجودة ومواصفات الخريج ومعايير قطاع الاعلام.