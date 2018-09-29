توفير 1.5 مليار دولار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن وقف استيراد مصر للغاز الطبيعى من الخارج سيوفر حوالى 1.5 مليار دولار فى العام الواحد.



وأضاف"الملا" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن توفير مصر لـ 1.5 مليار دولار سيخدم الدولة فى مجالات أخرى أهمها خفض عجز الموازنة، وتنمية المشروعات القومية.



وأوضح" الملا" أن الدولة ستستمر فى عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وذلك للحفاظ على اكتفائها الذاتى.



