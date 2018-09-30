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تفعيل بروتوكول التعاون بين شباب حب الوطن واتحاد كتاب مصر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:54 ص
شباب حب الوطن واتحاد
شباب حب الوطن واتحاد كتاب مصر
أحمد أيمن
قال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف يواصل دوره الخدمي بتميز على كافة الأصعدة، مضيفا أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون مع اتحاد الكتاب، يمثل الجانب التدريبي التثقيفي لأعضاء الائتلاف.

وشهدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، لقاء مثمرا، مع ائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة برئاسة المهندس بدوي عقبي، ومفوضية شباب الائتلاف برئاسة أحمد الجويلي، للتعريف باتحاد الكتاب و تفعيل البروتوكول الموقع مع ائتلاف حب الوطن.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد عاشور أمين عام التنظيم، حسام شحاته عيد نائب رئيس الائتلاف لشؤون الشباب ، محمد أسامة عبد الجواد أمين عام مفوضية الشباب بمحافظة الجيزة، والعديد من قيادات و أعضاء الائتلاف.

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