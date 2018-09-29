برلماني: مصر ستصبح أكبر مركز لتداول وتصدير الطاقة في المنطقة

أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وأمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، أن إعلان وزير البترول طارق الملا أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضى بداية لتحول مصر إلى أكبر مركز لتداول وتصدير الطاقة في المنطقة.





وأوضح "ماهر" في تصريحات صحفية له، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي وتعمل حالياً على التحول لمركز كبير في تداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبير في حق ظهر وغيرها، مؤكدًا أن وقف الاستيراد هو دليل على أن خطة الرئيس السيسي في بناء مصر تسير بكل قوة وسرعة لرفعة مكانة بلده.





وأشار" أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة" إلى أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر فى ديسمبر الماضى، مضيفًا أن مستقبل مصر المشرق يظهر بوضوح مع الولاية الثانية للرئيس السيسي.



