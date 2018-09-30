صاحب ماكنية لتقطيع النحاس: مش هستنى الوظيفة لحد ما تيجي

عرض برنامج " باب الخلق " المذاع عبر فضائية " النهار " ، فيديو لشاب يدعى محمود عبد الله الذي تمكن من تأسيس ماكينة صغيرة من أجل تشكيل قطاع النحاس، والألومنيوم وغيرها.
وعبر عبد الله عن سعادته، من أجل تحقيق نجاح بسيط في بداية حياته، قائلا: " مش هستنى الشغل يجيني ".
وعبر عن تمنياته ، أن يصبح مشروعه الأضخم على مستوى العالم ، بهدف الاعتماد على الناتج المحلي بدلا من استيراده من الخارج ، بالرغم من تشابه المواصفات ، مطالبا الجهات المسؤولة بإحضار المكينة الاكبر والاكثر إمكانيات ، من اجل تحقيق ذلك الهدف الذي سيتيح توافر الكثير من فرص العمل.