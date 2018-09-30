صاحب ماكنية لتقطيع النحاس: مش هستنى الوظيفة لحد ما تيجي

عرض برنامج " باب الخلق " المذاع عبر فضائية " النهار " ، فيديو لشاب يدعى محمود عبد الله الذي تمكن من تأسيس ماكينة صغيرة من أجل تشكيل قطاع النحاس، والألومنيوم وغيرها.





وعبر عبد الله عن سعادته، من أجل تحقيق نجاح بسيط في بداية حياته، قائلا: " مش هستنى الشغل يجيني ".



