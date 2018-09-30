مجدي البدوي: المراغي لم يعرض ممثلي المؤسسات على مجلس اتحاد العمال

قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافه والطباعه والاعلام، ان مجلس ادارة الاتحاد لعمال مصر فوض رئيس الاتحاد العام جبالي المراغي لاختيار ممثلي المؤسسات التابعة للاتحاد مثل المؤسسة الثقافية والاجتماعية.



وأكد البدوي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان رئيس الاتحاد ضرب بالحديث عرض الحائط، وقدم لائحة لوزارة القوي العاملة بأسماء الممثلين دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



وأوضح، رئيس النقابة العامة، ان مجلس ادارة الاتحاد تقدم بمذكرة رسمية لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، لعدم اعتماد اللائحة المقدمة من المراغي، مضيفا أن الوزير أحال الواقعة إلى الشئون القانونية و أن تدخل من الوزارة يعتبر تدخل إداري، وهو ما يخالف قانون التنظيمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017.



يذكر ان الاجتماع عقد اليوم وضم عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، و خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ومحمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، وعادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ومحمد عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، وعادل عبد الفضيل أمين صندوق اتحاد العمال، وحسام كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري.