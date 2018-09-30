اليوم..مكتبة الإسكندرية تنظم فعالية لتعزيز ثقافة التعامل مع مرضى اللوكيميا

نظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية "نريد حياة"، اليوم الأحد، فعالية بعنوان "رحلة مريض: التعايش مع اللوكيميا"، والتي تتضمن مجموعة من اللقاءات مع الأطباء والمرضى ومانحي الرعاية من أقارب أو أصدقاء المرضى.



يأتى ذلك لتعزيز ثقافة التعامل مع مرضى اللوكيميا وتسليط الضوء على وسائل رعايتهم ودعمهم، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة أهم الكتب والمراجع الخاصة بالموضوع المتاحة ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية.



وتأتي الفعالية كأولى حلقات سلسلة فعاليات "رحلة مريض" التي تهتم بنشر التوعية بمتطلبات وتحديات مرضى السرطان بمختلف أنواعه، وتزامنًا مع الاهتمام العالمي بمرض اللوكيميا في شهر سبتمبر.