خبير: فرض ضريبة على الشقق المغلقة يقلل فجوة السكن فى مصر

قال الدكتور أحمد شلبي مطور عقارى، إن فجوة السكن الكبيرة فى مصر تتركز معظمها فى قطاعات الإسكان المتوسط والأقل دخلا.



وأشار شلبي، إلى أن الدولة تعمل جاهدة على سد جزء من الفجوة بإنشاء آلاف الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة لمحدودى الدخل، ولدينا مخزون كبير من الشقق السكنية وتسعى الدولة جاهدة لدفع أصحابها للاستفادة منها.



وتابع أن دراسة فرض ضرائب على الشقق السكنية المغلقة قد يسهم فى زيادة المعروض من الوحدات السكنية بالسوق العقارى، وخاصة لبعض الشرائح التى تعانى من نقص الوحدات المتاحة لها.



واختتم أن فجوة السكن فى مصر تتراوح بين 600 ألف إلى 900 ألف وحدة سكنية سنويا بحسب الأرقام المعلنة من الدولة والقطاع الخاص بأكمله ينتج أقل من هذا الرقم بنسبة كبيرة مما يزيد من عدد الوحدات المطلوبة لذا قد يكون فتح الوحدات المغلقة جزء من حل الأزمة.