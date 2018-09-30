مطالبات برلمانية بفرض ضريبة على الشقق المغلقة لحل أزمة السكن.. نائب: فرض ضريبة 10% على الوحدات غير المستغلة يحقق العدالة.. ومقترح لحصرها بمراقبة استهلاك الكهرباء والمياه

إسكان البرلمان:

10 ملايين شقة مغلقة في مصر نصفها صالح للسكن

خفض قيمة الإيجارات عقب استغلال الشقق المغلقة

تحديد الشقق المغلقة بمراقبة استهلاك الكهرباء والمياه

يسعى نواب لجنة الإسكان بالبرلمان خلال دور الانعقاد القادم والأخير – المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل - إلى حسم القوانين والمقترحات المؤجلة من دور الانعقاد الماضي، ومن ضمنها سن تشريع لفرض ضريبة على الشقق المغلقة في مصر بعد تزايد أعدادها خلال الفترة الأخيرة.وأيد هذا الاتجاه، النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان، قائلا: "إن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة"، لافتا إلى أن فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة يحقق العدالة، لأن قيمة الإيجار ترتفع بصورة متزايدة.وأضاف أبو اليزيد، في تصريحات له، أن هؤلاء الذين يغلقون وحداتهم السكنية من أجل زواج أبنائهم بها، يمكنهم تأجير الوحدة، وبالتالي عدم دفع ضريبة الوحدة المغلقة، وهو ما يوفر عدد أكبر من الوحدات التي يتم تأجيرها والاستفادة بها، بدلا من غلق الوحدات.وأشار إلى أن العرض سيفوق الطلب، وبالتالي ستنخفض قيمة الإيجارات بعد عرض 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في سوق العقارات، وتابع: "كده الشباب هيقدروا يستغلوا الشقق المغلقة".وقال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت أزمة الشقق المغلقة خلال دور الانعقاد الماضي، حيث طالب نواب اللجنة الحكومة بحصر هذه الشقق تمهيدا لإعداد تشريع للاستفادة منها خلال دور الانعقاد المقبل.وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أرسل خطابا مفصلا إلى اللجنة بحجم هذه الشقق والبالغ عددها 10 ملايين وحدة سكنية، منها 5 ملايين وحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن والباقى غير مؤهل للسكن، كما يوجد مليون و260 ألف شقة سكنية بنظام الإيجار القديم ضمن هذه الوحدات.ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة التقرير بالتفصيل للوقوف على آلية الاستفادة من هذه الوحدات، بجانب فتح ملف الإسكان الاجتماعى بإجراء حصر دقيق حول الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له الحصول على وحدة سكنية، للوقوف أيضا على هذه الشروط للتيسير على المواطنين.فيما أكد معتز محمود، رئيس لجنة، أنه تم إعداد مقترح للمطالبة بتعديل بعض القوانين الخاصة بالإسكان حتى يتم إيجاد حلول حقيقية لجميع المشكلات المتعلقة بقوانين الإسكان والعلاقة بين المالك والمستأجر بسهولة ويسر.وقال محمود، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "سنضع إجراءات حاسمة وباتة لحصر جميع الشقق المغلقة لتتم الاستفادة منها لحل مشكلة الإسكان في مصر".وأضاف أن اللجنة توصلت إلى طريقة لحصر الشقق المغلقة والتغلب على التحايل الذي يتم من الملاك للاحتفاظ بها، وهي مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه، وإذا ثبت عدم وجود استهلاك لمدة سنتين فإن هذا يشير إلى أن الشقة مغلقة دون استغلال.وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيتم التدخل لاستغلالها والاستفادة منها، خاصة في ظل تزايد الشقق المغلقة في مصر والتي وصل عددها إلى أكثر من عشرة ملايين شقة مغلقة.