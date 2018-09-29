وزير الرياضة يصل شرم الشيخ لحضور افتتاح عمومية الكاف وزيارة المنشآت

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم إلى شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء؛ لحضور افتتاح الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والتي تنعقد بمدينة السلام



ويقوم الوزير بزيارة لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بشرم الشيخ منها تفقد نادى الرياضات البحرية، والمدينة الشبابية والرياضية، ومركز شباب شرم الشيخ، برفقة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.



وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للكاف، سيلتقى الدكتور أشرف صبحي مع جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، واحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



ويحضر اجتماع الجمعية العمومية للكاف رؤساء اتحادات كرة القدم الإفريقية وأعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي ، ومن المقرر الإعلان خلال فعاليات الجمعية العمومية عن مجموعة من القرارات المتعلقة بمنافسات الكاف خلال الفترة المقبلة.