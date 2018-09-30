والدة قتيل السلام: بلطجي ذبح ابني لمحاولته إنقاذ فتاتين من الاغتصاب.. الجيران: كان طيب وراجل شهم.. والمتهم وقف على الجثة وردد: خلصت عليك يا جدع.. فيديو وصور

بلطجي السلام ذبح المجنى عليه بسبب اعتراضه على اغتصاب فتاتين

المجنى عليه خرج لأكل عيشه رجع جثة هامدة

المتهم شرح وجهه بكتر للهروب من العدالة

دعوة أم

استغاثة الفتاتين

شهامة المجنى عليه

جريمة سبق إصرار وترصد

مرت الدقائق وغادر المجنى عليه المنطقة بالفتاتين وقام بتوصيلهما إلى منزلهما فى المنطقة، وعاد مرة اخرى للبحث عن قوت يومه على التوك توك، ولم يخطر في باله ما يخبئه له القدر وما يضمره البلطجى له من شر.





مكث المتهم "إسلام. م" على ناصية الشارع فى أحد المقاهي، يخطط ويفكر لارتكاب جريمته، لكي يتخلص من شهامة المجنى عليه، بعد أن وقف أمامه ولم يعطه الفرصة لنهش فريسته.

ثلاث طعنات وذبح الرقبة

حيلة شيطانية

محاولة إسعاف المجنى عليه

الشهامه والرجولة

حكايته مع تجار المخدرات

ذاع صيته

قلب الأم بيتقطع

النيابة العامة

مات الطيب بسبب شهامته.. الاستروكس والبلطجة والطيبة والشهامة والرجولة والعِرض، عنوان واقعة دارت رحاها بمنطقة السلام، عندما تعرض الشاب عبد السلام، للاعتداء من قبل بلطجي طعنه 3 طعنات فى بطنه وذبحه من الرقبة، بسبب وقوفه أمام المتهم ومنعه من التعدي على فتاتين وأخذهم عنوة للاعتداء عليهما.المجنى عليه ويُدعى «عبد السلام» شاب عُرف بين أهل منطقته بالشهامة والرجولة، ولم يدرك يومًا أنه سيكون ضحية لشهامته، على يد أحد البلطجية بالمنطقة.تفاصيل الواقعة رصدها "صدى البلد" من بداية حياة المجنى عليه وحتى نهايته على يد بلطجي، لا تعرف الرحمة طريقا إلى قلبه.استيقظ المجنى عليه، البالغ من العمر 20 عاما كعادته يوميا للذهاب للبحث عن قوت يومه على التوك توك الخاص به، وقبل مغادرة المنزل، قبّل يد والدته لكي ينال رضاها، مع جانب من الأدعية التى تلازمه يوميا في صلاتها وسجودها، لكي ينجيه الله من أصحاب السوء.خرج الشاب العشريني كعادته، فى صباح يوم الواقعة، للبحث عن قوت يومه، فوجئ بفتاتين تترجلان في الشارع الرئيسي الذي يقطن فيه، وتهرولان مسرعتين نحو "التوك توك" تستغيثان به قائلتان: «الحقنا في واحد بلطجي بيعاكسنا وعايز نروح معاه غصب عننا»، في هذه اللحظة لم يَترك الشاب الفتاتين فريسة للمتهم.وهنا ظهرت شهامة ورجولة المجنى عليه «عبد السلام» قائلًا للمتهم: «أنا مش هسيبك تلمس البنات دي ولو على جثتي»، استقبل المتهم الكلمات الخارجة من شهيد المنطقة على قلبه كالصاعقة وردد كلماته: «طيب أنا هعرفك انت بتقول الكلام ده لمين، الصبر حلو انا هموتك واحزن قلب أمك عليك».في تمام الساعة الثالثة ونصف من عصر يوم الواقعة، ترجل المتهم إلى المجني عليه وبحوزته سلاح أبيض« مطواة»، حيث كان المجنى عليه يجلس داخل التوك توك بصحبة صديقيه، وسدد له ثلاث طعنات في البطن، وضربة قاضية فى رقبته، فسقط جثة هامدة، فى بركة من الدماء.فرّ المتهم هاربًا، ولم يستطع أحد من الأهالي ضبطه، وهرول مسرعًا إلى منزله، لم يجد حيلة إلا أن يقوم بضرب نفسه بالمطواة في وجهه، وإبلاغ الأجهزة الأمنية أن المجني عليه اقتحم منزله وتعدى عليه بالضرب.عرض المتهم الحيلة على والدته، ولم تفكر قليلًا في كلام نجلها، وهرولت به مسرعة إلى قسم الشرطة لكي تحرر محضر تعدٍ وتضلل العدالة عن الحقيقة، ولكن يقظة الأجهزة الأمنية وشهادة الشهود أثبتت كذب المتهم ووالدته.مرت 20 دقيقة على الجريمة وصديق المجني عليه يحاول إسعافه وهو غارق فى دمائه، حتى وصلت سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى لكنه كان فارق الحياة، ليلقى ربه شهيدًا للشهامة.المجني عليه «عبد السلام»، عُرف بين منطقته بالرجولة والشهامة، لا يتعاطى المخدرات، وكان قبل أن يصاحب أي شخص فى المنطقة يشترط عليه قائلا: «لو بتشرب حشيش أو أي حاجة بتغيب العقل مش هنتصاحب ولا هنتكلم مع بعض».قبل الواقعة بعدة شهور، كان أهالي المنطقة يعانون من بعض البلطجية الذين يقومون ببيع المخدرات في الشارع أمام المارة، وفي أحد الأيام تحدثت والدة المجنى عليه، مع نجلها قائلة له: «أنا خايفة عليك يا عبد السلام للحكومة تيجي على غفلة وتشوفك خارج من المنزل وتقبض عليك بسبب الناس اللي بتبيع المخدرات دي أمام المنزل».لم تمر ساعات على كلام الأم، حتى وقف المجني عليه أمام هؤلاء البلطجية وطالبهم بمغادرة المكان، ومنذ بداية الواقعة وعُرف المجنى عليه بشهامته ورجولته حتى ذاع صيته في المنطقة باسم أبو الشهامة والرجولة والجدعنة.تحدثت والدة المجنى عليه لـ" صدى البلد" قائلة: "أطالب النيابة العامة بسرعة إنهاء تحقيقاتها فى الواقعة، وإحالة القضية إلى الجنايات لسرعة البت فى القضية مطالبة، بإعدام المتهم حتى يرتاح قلبها.قررت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد عادل، مدير نيابة السلام، بإشراف أحمد الشاذلي، رئيس النيابة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.