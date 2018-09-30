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ثقافة

وزير الثقافة تكرم سلمى ويونسخان فى الأوبرا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:17 ص
صدى البلد
طارق موسى
كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عازفة الفيولينة الشابة سلمى سرور التى تألقت خلال إحدى ورش العمل لاوركسترا القاهرة السيمفونى واستاذها البروفيسير الاوزبكى مارليس يونسخان بإهدائهما الدرع التذكارى لوزارة الثقافة وذلك خلال حفل السيمفونى الذى أقيم مساء السبت 29 سبتمبر على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. 

قالت وزير الثقافة إن هذا التكريم يعد تشجيعا للشباب الواعد كما ياتى تقديرا لعطاء أحد الرواد المبدعين الذين نجحوا فى نقل جزء كبير من خبراتهم لأجيال قادرة على استكمال مسيرة الفنون الجادة.

جاء الحفل ضمن فعاليات الموسم الستون للاوركسترا السيمفونى وإحياء للذكرى الخامسة والعشرين بعد المائة لرحيل المؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكى وقاده المايسترو الإسباني مارك مُنكوزى وشاركت خلاله العازفة المكرمة سلمى سر وتضمن مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها القبعة ذات الثلاثة قرون لمانويل دى فايا ، كونشرتو الفيولينة رقم 1 لنيكولا باجانينى والسيمفونية الثالثة لتشايكوفسكى التى اطلق عليها النقاد اسم البولندية.

يشار ان عازفة الفيولينة سلمي سرور ولدت عام 2003 بدات دراستها علي الة الفيولينة في الخامسة من عمرها علي يد البروفيسيور مارليس يونسخان وفي عام 2010 اشتركت بمسابقة cairo music تحت اشراف المايسترو احمد الصعيدي وحصلت علي المركز الاول ثم التحقت بالمعهد العالي للكونسر فتوار باكاديمية الفنون وكانت من الطلبة المتفوقين اشتركت في العديد من الحفلات بدار الاوبرا المصرية والمركز الثقافي الروسي والجامعة الامريكية بالقاهرة و في عام 2013 مثلت مصر في المسابقة الدولية لصغار الموسيقيين بموسكو وفازت بدبلومة التميز بعد اجتيازها التصفيات النهائية وكرمت من السفير المصري بموسكو الدكتور محمد البدري وبعد عودتها الي القاهرة تم تكريمها من المستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية الدكتور عصام حجي وفي عام 2015 اشتركت كصوليست لاول مرة مع اوركسترا القاهرة السيمفوني و في عام 2018 قدمت حفلين بالمانيا الاول كان بمسرح konzerthaus والثاني علي مسرح nikolaissal ببرلين.

اما البروفيسور مارليس يونسخان يعد من اشهر عازفى مدرسى الة الفيولسنة ولد فى طشقند باوزبكستان و لدعام 1939 ، تخرج في كونسرفتوار طقشند تتلمذ علي يد كل من مايكل ريسون ، ناوم اميتون ، حصل عام 1964 علي الجائزة الاولي في مسابقة جمهوريات وسط اسيا للعزف علي الة الفيولينة عمل سوليست باوركسترا اوزبكستان الفيلهارموني ، لدية ريبرتوار ضخم يضم نخبة من الاعمال العالمية ، قدم العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف الدول منها المانيا ، روسيا ، ايستونيا ، بيلاروسيا ، اوكرانيا ، جورجيا ، اذربيجان و جمهوريات وسط اسيا ، يعمل منذ عام 1997 استاذ لالة الفيولينة بكونسر فتوار القاهرة ، تتلمذ علي يده العديد من العازفين المصريين والاجانب .

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