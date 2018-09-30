محافظ الغردقة يكرم الفرق المشاركة فى مهرجان الدراجات النارية بالمحافظة



كما قدم الدعوة لجميع الفرق المشاركة فى المهرجان لمعاودة الاشتراك فى جميع المهرجانات القادمة، مؤكدا أن المحافظة ترحب بزائريها فى كل وقت وتسعد بكل محبى هذا الوطن.

كرم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الفرق المشاركة بمهرجان ميجافايڤ للدرجات النارية بالغردقة، والذى بلغ عددهم ١٧ فريقا من مختلف محافظات مصر بأكثر من ١٥٠ متسابقا، مقدما الشكر لهم لهذه المشاركة الرائعة مرحبا بهم فى مدينة الغردقة.كما وجه المحافظ الشكر لمساعد وزير الشباب والرياضة ونقيب المرشدين السياحيين على حضورهم وتعاونهم فى إقامة المهرجان مما يؤكد مدى تعاون أجهزة الدولة فى تحقيق أهدافها.وأشار عبدالله إلى أن المهرجان يوضح مدى حب جميع المشاركين لبلدهم حيث يأتى جميع المشاركين من مختلف المحافظات متطوعين لتنشيط السياحة فى بلدهم وجذب الأنظار للأماكن السياحية الخلابة فى مصر.