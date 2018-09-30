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حوادث

ضبط شخص يقوم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبساتين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:55 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
تمكنت مباحث قسم شرطة البساتين بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة لتصنيع الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة البساتين بالقاهرة .. بقيام "حداد – 33 سنة، مقيم بدائرة القسم" ، بإدارة ورشة كائنة بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبحوزته 5 فرد خرطوش، طبنجة صوت، الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع، و بمواجهته إعترف بإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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